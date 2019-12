Une agence de voyage chinoise offre les frais de congélation d’ovule à ses employées

ⓒ Getty Images Bank

Ctrip, la plus grande agence de voyage de Chine, propose des avantages exceptionnels aux employés. A en croire le journal South China Morning Post, l’entreprise n’hésite pas à payer les frais de taxi pour les femmes enceintes ainsi que les coûts de congélation des ovocytes pour les célibataires. Les mères allaitant leur bébé, de leur côté, peuvent amener leur enfant lors d’un voyage d’affaires.





C’est la PDG Jane Sun, également mère, qui a élaboré ces bénéfices afin d’aider les femmes à monter plus haut dans la société. Dans sa firme, 40 % des cadres intermédiaires et un tiers des supérieurs sont des femmes. La présidente souhaite qu’elles soient de plus en plus nombreuses à être décisionnaires au sein de la société.