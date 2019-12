La fin de l’ultimatum nord-coréen approche, les tensions montent d’un cran

© YONHAP News

Dimanche dernier, la Corée du Nord et les Etats-Unis ont repris leur guerre des mots, tout de suite après l’annonce par Pyongyang d’un « essai très important » sur son fameux pas de tir de Sohae. Le président américain Donald Trump a a répliqué en lançant un avertissement au régime de Kim Jong-un, affirmant que celui-ci pourrait « tout perdre » s’il se livrait à une grave provocation. Pyongyang a alors insulté le locataire de la Maison blanche et émis des déclarations incendiaires. La guerre des mots entre les Etats-Unis et la Corée du Nord a donc repris.





Certains observateurs redoutent que la situation sur la péninsule coréenne ne revienne deux ans en arrière, en 2017, quand les tensions entre les deux camps étaient si vives que certains craignaient même qu’une guerre n’éclate.





« Il y a une possibilité pour que la Corée du Nord offre un « cadeau » aux Etats-Unis sous la forme d’un tir de missile intercontinental. Si cela arrive, les pourparlers nucléaires ne mèneront à rien. Pour faire pression sur le régime et pour empêcher un tel tir, Washington a convoqué une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU. Mais si le Nord décide de se livrer à cette provocation malgré tout, leurs relations vont forcément se dégrader encore davantage, et les Etats-Unis pourraient même chercher à imposer des sanctions encore plus strictes à l’encontre du pays communiste », explique Oh Gyeong-seop, chercheur à l’Institut coréen pour la Réunification nationale. Analyse.