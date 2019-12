Comment les Nord-Coréens chauffent-ils leur maison pendant l’hiver ?

© KBS

Une vague de froid a frigorifié la Corée du Sud la semaine dernière, obligeant les citoyens à rallumer leur chauffage par le sol et à ressortir leurs radiateurs d’appoint et leurs matelas chauffants. Certains installent même de petites tentes chauffantes chez eux, pour maintenir la chaleur, tandis que d’autres collent sur leurs fenêtres des feuilles de papier bulle pour mieux les isoler. Et en Corée du Nord ? Comment les nord-Coréens se maintiennent-ils au chaud pendant les longs mois d’hiver, dans un pays où les coupures d’électricité sont fréquentes, et les pénuries d’énergie permanentes ?





« A Pyongyang, certains grands ensembles d’appartements sont chauffés grâce à l’eau chaude provenant de la centrale thermoélectrique de l’arrondissement de Pyongchon. Mais de nombreuses autres zones résidentielles n’ont pas de système de chauffage. Pendant l’hiver, leurs riverains dorment dans des vêtements matelassés ou vont habiter chez des proches qui vivent dans des logements mieux chauffés », raconte Chung Eun-chan, professeure à l’Institut pour l’éducation sur la réunification. Récit.