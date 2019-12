Impertinents mais Courageux (9) 의리가 있어

*Dialogue de la onzième semaine

수용: 오해가 있으면 풀고 그래야지.

Soo-yong : S’il y a un malentendu, il faut faire en sorte de le résoudre.

왜 이렇게 넌 성격이 급해? 에이~

Pourquoi tu as un tempérament si impétueux ? Allez ~

열: 제 친구들 부당한 벌점만 안 받게 해주신다면.

Yeol : Si vous n’enlevez pas injustement des points à mes amis,

뭐 오해가 풀릴 것 같기도 하고요.

cela pourrait être possible de dissiper notre malentendu.

수용: 아휴, 넌 의리가 있어.

Soo-yong : Ah, toi, tu es loyal.





*Expression à retenir

의리: nom, une obligation morale, le dévouement, la loyauté, la fidélité

→ 의리를 알다

Avoir le sens de l’amitié

의리(가)있다: verbe, avoir des obligations envers, être dévoué, être fidèle, être loyal

→ 의리가 있어

Tu es loyal





*Vendredi 13 décembre

Résumé de l’histoire

김열 est en possession de la preuve irréfutable qui montre que c’est 권수아 qui a ramassé la clé USB tombée du sac du professeur 임수용, clé sur laquelle se trouvaient les sujets des épreuves de 중간고사. Et depuis, le jeune garçon dépose des petites notes à l’attention de 수아 pour lui faire comprendre qu’elle a intérêt à faire profil bas. Mais la jeune fille ne connaît pas l’auteur réel de ses notes et elle va même se mettre à soupçonner quelqu’un d’autre.

Et tout va s’accélérer lors d’un camp où les élèves qui préparent la compétition de Cheerleading se retrouvent avec les professeurs 양태범, 임수용 et, bien sûr, l’instructrice, 남정아. 수아 découvre dans la tente qu’elle partage avec 연두 un carnet de post-it exactement de la même couleur que ceux qui lui sont envoyés anonymement depuis quelques jours. Pour elle, plus de doute, c’est 연두 qui la menace.

Or les deux filles se retrouvent ensemble pour aller faire quelques courses. C’est un des gérants du camp qui les accompagne et une fois tout chargé dans la voiture, avant de repartir, 연두 demande à 수아 de l’attendre le temps qu’elle aille aux toilettes. Et 수아, toujours avec son esprit de vengeance, profite de l’occasion pour dire au chauffeur qu’ils peuvent rentrer, qu’un de leur professeur viendra chercher son amie.

De retour des toilettes, 연두 ne voit ni 수아, ni la voiture. Le magasin est fermé. Elle n’a pas non plus son téléphone qui est resté dans la voiture. Que faire ? Qui appeler à l’aide ? Elle est seule et la nuit commence à tomber. De son côté, de retour au camp, 수아 que personne n’avait vu partir avec 연두, retourne dans sa tente, comme si de rien n’était.

C’est 김열 qui va tout d’abord s’inquiéter de l’absence de 연두. Il prévient le professeur 양태범 et ils finissent par joindre au téléphone celui qui les avait conduites. Et là, 열apprend la vérité, que 수아 était avec elle et qu’elle lui avait dit de laisser sa copine que quelqu’un allait venir chercher plus tard.

Bref, c’est un peu la panique et le jeune garçon va immédiatement voir la fautive en lui avouant que c’était lui, l’auteur des mots, que 연두 n’avait rien à voir dans cette histoire et que maintenant c’était trop tard, elle allait payer le prix de tous ses actes...









À retenir

- Un malentendu, une méprise, un quiproquo 오해

- Le verbe d’existence 있다 y avoir, se trouver

- Le suffixe (으)면 qui exprime la condition, si

- Résoudre, solutionner, faire disparaître, éclaircir풀다

- Ainsi, comme cela, de cette façon-là 그래야

- Pourquoi 왜

- Tellement, aussi, si이렇게

- Tu, toi 넌 qui est la forme contractée de 너는

- Le caractère, le tempérament, la nature 성격

- Être impatient, être irritable, être impétueux 급하다

- Mon, ma, mes 제 à la forme humble

- Un ami 친구, des amis 친구들

- Être injuste 부당하다

- Un retrait de points벌점

- Seulement, ne…que, ne serait-ce que만

- L’adverbe de négation 안 ne… pas

- Recevoir, subir, enlever받다

- Suffixe qui marque la condition 다면 si

- Se résoudre, dissiper, arranger 풀리다

- La forme ㄹ/을 것 같다, sembler, paraître, pourrait être

- Explication de l’expression de la semaine 의리가 있어 tu es loyal





Répétition de l’expression de la semaine

Tu es loyal의리가 있어