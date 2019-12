Quand les sud-Coréens parlent français (3/4)

Pour ce troisième volet du français dans la langue coréenne, la liste est longue. Alors ne perdons pas de temps et allons droit au but avec les thèmes du sport, de la société et du quotidien…

Réécoutez notre rubrique pour entendre la prononciation coréenne de certains des termes.





©etel_lo

Grand prix

Mascottes

Finale

Ballon d’or

Épée

Fleuret

Sabre

Ballet

Par terre

Coup d’Etat

Bourgeois

Sabotage

Noblesse oblige

Agrément

Guillotine

Résistance

Notre Dame

Vétéran

Massage

Madame

Mademoiselle

Fiancée

Charmant

Élégance

Bouquet

Limousine

Rendez-vous

Marronnier

Parasol

Silhouette

Nuance

C’est si bon

Mon ami

École

Étude

Déjà vu

Début

Enquête

Bidet

Encore