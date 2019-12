Le volleyball féminin passionne les foules en Corée du Sud

Le championnat national de volleyball féminin fait l’objet d’un fort engouement ces dernières années au pays du Matin clair. Dimanche dernier, les quelque 5 000 spectateurs présents au Gyeyang Gymnasium, le bastion des Pink Spiders d’Incheon, vibraient à l’unisson dans le cadre du match qui opposait l’équipe locale au Daejeon KGC. Sur place, les fans sont accueillis par des chauffeurs de salle accompagnés de cheerleaders, qui distribuent gratuitement des affiches et des maillots, avant de faire leur démonstration de chants et chorégraphies, de rigueur pendant le match. Les joueuses aussi saluent le public en lançant des ballons dédicacés dès leur arrivée. De quoi mettre dans l’ambiance !





ⓒ Louis Palligiano

La V-League, la ligue locale, a été fondée en 2005 sous l’égide de la Fédération coréenne de volleyball (Kovo), et comprend sept équipes masculines et six équipes féminines. Les matchs de championnat sont organisés chaque année entre la mi-octobre et la mi-mars. Parmi les talents à suivre, il y a Lee Jae-yeong des Pink Spiders. La joueuse de 23 ans impressionne par ses attaques imparables, ses qualités de meneuse et son enthousiasme sur le terrain. Sa sœur jumelle, Lee Da-yeong, tout aussi charmante et talentueuse, évolue quant à elle dans l’équipe des Suwon Hillstate. Depuis l’année dernière, elles sont sélectionnées pour porter le maillot de la Corée du Sud.





ⓒ YONHAP News

Une autre grande championne, à l’échelle internationale cette fois, permet à l’équipe nationale d’espérer d’excellents résultats. Il s’agit de Kim Yeon-koung, une véritable star dans le pays, que l’on peut voir dans de nombreuses publicités et émissions de divertissement. Le prochain événement majeur pour l’équipe sud-coréenne féminine est le tournoi de qualification olympique asiatique en janvier. On croise les doigts pour la Corée du Sud !