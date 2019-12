Kim Woo-choong, le fondateur de Daewoo, est décédé

ⓒYONHAP News

Le fondateur de Daewoo, Kim Woo-choong, est décédé le 9 décembre à l'âge de 83 ans. Réputé pour sa stratégie de développement international agressive, il a propulsé son groupe au deuxième rang des entreprises sud-coréennes dans les années 1980-1990. En 1999, dans le sillage de la crise économique asiatique, le conglomérat finit par faire faillite. Depuis, il avait quitté la Corée du Sud pour vivre au Vietnam. Mais, il y a un an, sa santé s’est subitement dégradée et il est rentré dans son pays natal pour se faire soigner. D'après l’Institut Daewoosky, une organisation créée par d’anciens employés du groupe, Kim s'est éteint, entouré de sa famille, à l'hôpital universitaire d'Ajou à Suwon, qu’il a également fondé.





La vie de Kim Woo-choong a été jalonnée de hauts et de bas. Il est né en 1936 à Daegu, dans le sud-est de la Corée du Sud. Diplômé en économie à l'université Yonsei, à Séoul, il a d'abord travaillé dans une petite entreprise de textile. En 1967, à l’âge de 30 ans, il a monté sa propre entreprise nommée Daewoo, avec cinq autres employés. À une époque où la plupart des grandes sociétés du pays, comme Samsung ou Hyundai, se spécialisaient dans la manufacture ou la construction, Kim s'est tourné vers le commerce extérieur. Dès la première année d'activité, son entreprise a exporté vers Singapour des produits textiles pour une valeur totale de 580 000 dollars. Il a ensuite trouvé de nouveaux débouchés en Indonésie et aux États-Unis. En 1969, son entreprise a ouvert une succursale à Sydney, une première pour une compagnie sud-coréenne.





Progressivement, l’entreprise s’est transformée en véritable conglomérat, se diversifiant dans des secteurs tels que la construction, l'électronique, les chantiers navals ou l'automobile. En 1981, il est devenu le PDG du groupe Daewoo et a poursuivi sa conquête des marchés internationaux. Sa société a continué de se développer et s'est retrouvé au deuxième rang des entreprises sud-coréennes. Elle a su profiter de la politique économique du gouvernement, centrée sur un développement économique et industriel rapide. Le conglomérat a poursuivi son expansion en contribuant à la croissance économique de la Corée du Sud. Kim Woo-choong a également renforcé sa notoriété en publiant, en 1989, son autobiographie intitulée « Le monde est grand et il y a beaucoup à faire ». Ce livre, qui encourage les jeunes à s'aventurer à l'étranger, est rapidement devenu un best-seller.





Cependant, au lendemain de la crise asiatique de la fin des années 1990, Daewoo a été déclaré insolvable. En effet, alors que les autres entreprises sud-coréennes cherchaient à se serrer la ceinture et à se restructurer, le groupe de Kim a mené, au contraire, une stratégie encore plus offensive. Le conglomérat a croulé sous les dettes excessives, faisant apparaître au grand jour l’immense fraude comptable qu'il avait commise. Après le démantèlement du conglomérat, Kim s'est installé au Vietnam et a mené un programme de formation pour les jeunes entrepreneurs.





