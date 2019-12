L’Assemblée nationale adopte le projet de budget 2020

ⓒYONHAP News

Le projet de budget pour l'année prochaine a été adopté en séance plénière à l'Assemblée nationale le 10 décembre, dernier jour de la dernière session ordinaire de la législature actuelle. Le texte a été voté par le Minjoo, le parti au pouvoir, et les formations d'opposition minoritaires, sans la participation des élus du Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l'opposition.





Le budget 2020 s'élève à 512 250 milliards de wons, soit environ 387 milliards d’euros. Ce qui représente une coupe de 1 207 milliards de wons par rapport à la proposition initiale du gouvernement . Il a été adopté huit jours après le délai fixé par la Constitution, accusant son plus grand retard depuis 2014, l'année où une loi visant à faire respecter le délai de vote du budget est entrée en vigueur.





Dans la matinée de mercredi, les élus ont d’abord voté un certain nombre de projets de loi non polémiques. Ensuite, les chefs des groupes parlementaires des trois principaux partis et les membres de la commission spéciale du budget et des comptes se sont réunis, sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Moon Hee-sang, en vue de finaliser le projet de budget de l’État 2020. Mais au terme de sept heures de débats, ils ne sont pas parvenus à un accord. Et c’est vers 20h 30 que le président du Parlement a soumis au vote la version revue par le parti présidentiel et les formations de l’opposition, excepté le PLC. Les élus du premier parti d'opposition étaient présents dans l’Hémicycle, mais n'ont pas participé au vote. Le texte a été approuvé par 156 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions sur un total de 162 députés votants.





Le budget 2020 représente une hausse de 9,1 % par rapport à celui de cette année. Ce taux équivaut à plus du double du taux prévisionnel de croissance nominale du PIB de l'année prochaine, qui est de 3,8 %. Il connaît une hausse supérieure à 9 % pour la deuxième année consécutive. Sur un total de 512 250 milliards de wons, 82 500 milliards seront consacrés à la protection sociale. Ce montant représente une augmentation de 14 % par rapport à cette année. Les crédits alloués aux infrastructures s'élèvent à 23 000 milliards de wons, en hausse de 18 % par rapport à l'année 2019. Enfin , le budget de la défense a augmenté de 7,4 % pour dépasser pour la première fois la barre des 50 000 milliards de wons. Le gouvernement envisage d'exécuter plus de 70 % de cette enveloppe au premier semestre afin de relancer rapidement l'économie sud-coréenne.