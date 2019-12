Les chansons d’hiver se font de plus en plus rares

ⓒ Getty Images Bank

Jusqu’à encore récemment, beaucoup de chansons dédiées à la période hivernale sortaient entre mi-novembre et début décembre. Cette année, il n’y en a que deux. Ce sont « Sweater » d’Ailee et « First Winter» d’IU et Sung Si-kyung.

La disparition des chansons d’hiver est liée à l’engouement pour les ballades qui se renforce de saison en saison. Autrefois associées surtout à l’automne, les ballades sont plébiscitées tout au long de l’année.





A cela s’ajoute le succès inconditionnel d’un certain nombre de chansons de Noël. C’est le cas de « All I Want For Christmas is You » de Mariah Carey, sorti en 1994.