JYP organise un concours officiel pour recruter des stagiaires

JYP Entertainment lance la 16e édition de ses auditions officielles dans cinq villes sud-coréennes, à savoir Busan, Daegu, Gwangju, Daejeon et Séoul. L’empire de la k-pop partira à la recherche de ses futures stars, du 4 au 19 janvier.





Cette agence est l’une des trois plus grandes maisons de disque sud-coréennes, fondée en 1997 par l’auteur-compositeur-interprète Park Jin-young.





Les girls bands comme Wonder Girls, Twice, ITZY, et les groupes masculins come 2PM, GOT7 et Stray Kids en font partie. Et des membres comme JB et Jing-young de GOT7 et Jung-yeon et Nayeon de Twice ont été sélectionnés à travers ce type d’audition officielle de JYP.





Tous les jeunes nés entre 1998 et 2009 peuvent tenter leur chance dans cinq catégories : le chant, le rap, la danse, le mannequinat et le jeu.