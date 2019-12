Le casting de la comédie musicale « Eyes of Dawn » dévoilé

« Eyes of Dawn » est une série télévisée qui fut diffusée entre octobre 1991 et février 1992 sur MBC. L’histoire d’un couple qui se sépare durant la colonisation japonaise et la guerre de Corée a passionné le public sud-coréen, affichant un taux d’audience dépassant les 58 %.





Ce drama légendaire a été adapté en comédie musicale et sera dévoilé le 23 janvier 2020 au grand public, au Centre Culturel Sejong à Séoul.





Park Jung-ah, ancienne membre du girls band Jewelry, interprétera le rôle de Yeo-ok, victime de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée impériale japonaise pendant la Seconde guerre mondiale.





Le vocaliste Tei, qui a fait ses débuts dans la musique en 2004, endossera quant à lui le rôle du soldat communiste Choi Dae-chi, qui tombe amoureux de Yeo-ok.