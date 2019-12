De plus en plus de comiques se lancent dans la musique !

ⓒ YONHAP News

On assiste à un véritable engouement pour les « Gag-Gasu » en Corée du Sud. Cette expression est la contraction de deux mots « Gagman » et « Gasu », à savoir « comique » et « chanteur » en français.





Certains forment un groupe, d’autres lancent une carrière musicale en solo. Parmi les groupes, on peut citer « Celeb Five », formé en 2018 avec quatre comiques sud-coréennes : Kim Shin-young, Song Eun-i, Shin Bong-sun et Ahn Young-mi.





Face au franc succès inattendu de ce comedy-girls group, cinq comiques masculins quadragénaires ont formé « Maheun5 ». « Maheun » voulant dire « 40 ans ».





L’animateur numéro 1 sud-coréen, Yoo Jae-suk, s’est également reconverti en chanteur de trot via une émission de divertissement spéciale baptisée « Hangout with Yoo ». Renommé « Yoo San-seul », il est perçu dès ses débuts comme une étoile montante du trot, genre de musique très apprécié par les seniors.