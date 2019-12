Une école thaïlandaise interdit la coupe de cheveux « k-pop »

ⓒ Getty Images Bank

L’école Siyanusorn, situé dans l’est de la Thaïlande, a récemment interdit aux écolières de se faire une frange, afin d’imiter les stars de k-pop. D’après le journal Khao Sod, l’établissement a expliqué qu’il s’agissait d’une réglementation qui avait toujours existé.





Les élèves ayant cette coupe de cheveux ont dû promettre de changer leur style et leurs parents, de leur côté, ont dû se rendre dans l’école pour signer un document en la matière. Et si ceux-ci ne répondent pas plus de deux fois aux demandes d’entretiens de la part de l’établissement, les jeunes risquent l’expulsion.





Ce dispositif est sous le feu des critiques des étudiants comme des associations civiles qui le considèrent comme injuste et excessive. Face à ces reproches, le directeur de l’école a fait un pas en arrière en affirmant que l’infraction suscitera simplement une réduction de leur note d’attitude.