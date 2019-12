Le plus ancien art pariétal a été trouvé en Indonésie

ⓒ Getty Images Bank

Le plus ancien art préhistorique du monde a été découvert dans une grotte, sur l’île de Célèbes en Indonésie. Cette peinture rupestre large de 4,5 mètres est estimée avoir au moins 43 900 ans. Il s'agit d'une scène où des chasseurs traquent des bovins. Les personnages sont mi-humains, mi-animaux avec une tête d’oiseau ou de reptile, et ont été décrits plus petits que leurs gibiers.





D’après Bae Ki-dong, directeur du Musée national de Corée, la chasse n’ayant pas représenté un poids important dans la vie quotidienne des populations sud-est asiatiques à l’époque, l’œuvre semble plutôt décrire un événement historique significatif. La fresque aurait été peinte 4 000 ans plus tôt que celle de Kalimantan, sur l’île de Bornéo, considérée jusqu’à présent comme la plus ancienne.