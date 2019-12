HOVO, développeur de savons naturels à base de plantes aux effets thérapeutiques

© HOVO

Les savons que nous utilisons généralement contiennent des substances chimiques telles que des tensioactifs et de la paraffine qui sont extraits du pétrole. Ces substances ne sont bien sûr pas bonnes pour la santé, mais les fabricants n’ont d'autre choix que de les utiliser car il est presque impossible de fabriquer des savons sans eux.





Mais le PDG de la société HOVO a trouvé un moyen de s’en passer en utilisant des plantes. Bien sûr cela n’a pas été facile et simple d’en créer, mais à force de travailler et à force de parcourir le pays de long en large, il est parvenu à trouver les meilleures plantes pour développer toutes sortes de savons sans aucun additif chimique. Cela étant dit, ses savons créent de la mousse sans glycérine, le composant chimique qui habituellement permet de maintenir la peau humide. Plus étonnant encore, les savons HOVO ont des effets thérapeutiques.