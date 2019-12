© Getty Images Bank

De plus en plus de voix s’élèvent pour demander la création d’une « mégabanque » en Corée du Sud. Ce que l’on appelle une mégabanque est en fait une banque de très grande envergure créée à partir de fusions et d’acquisitions de banques de moindre taille. Dans cette catégorie, on retrouve par exemple la banque industrielle et commerciale de Chine, Bank of America ou encore Citigroup.





Ce sujet de discussions n’est pas nouveau dans le pays. Déjà au début de l’année 2008, des voix s’étaient fait entendre pour dire que le pays avait besoin d’une ou de plusieurs mégabanques pour renforcer la compétitivité des banques locales sur le marché international, mais aussi sécuriser de nouveaux moteurs de croissance. Cependant, cette année-là les discussions sur le sujet avaient été suspendues au lendemain du déclenchement de la crise financière mondiale de 2008.





L’un des plus grands avantages des mégabanques est qu’elles sont plus efficaces et qu’elles ont plus d’opportunités pour faire des affaires à l'étranger. La baisse du nombre de leurs installations leur permet également d’accroître leur compétitivité. Le mauvais côté néanmoins est que ces banques géantes provoquent un affaiblissement de la concurrence sur le marché et des frais de services financiers plus élevés pour les consommateurs. Pire encore, c’est que lorsqu’elles deviennent insolvables, cela a un impact majeur sur tout le secteur financier.





Au final donc, les mégabanques présentent aussi bien des avantages que des inconvénients. Aussi une bonne gestion de ces avantages et une réduction au maximum des risques déterminera leur sort ici en Corée du Sud.