«5th Part 1 New Day», 5e opus officiel de Sweet Sorrow

Sweet Sorrow est un groupe initialement composé de In Ho-jin, Song Woo-jin, Kim Young-woo et Sung Jin-hwan. Mais il ne compte aujourd’hui plus que trois membres, suite au départ de Sung en février 2019.

Les membres faisaient tous partie de la chorale de l’université Yonsei, le « Glee Club ». Le quartet a remporté le grand prix de la 16e édition du Concours de musique de Yoo Jae-ha en 2004, avant de sortir son premier album en novembre 2005.

Ce fut grâce à leur chanson « No matter how I think », utilisée dans la célèbre bande originale du drama « Alone In Love », diffusé en 2006 sur SBS, que les quatre jeunes hommes se sont fait connaître auprès des téléspectateurs.

Le groupe a sorti le 15 novembre son premier album en tant que trio, qui est le 5e album publié sous le nom Sweet Sorror. D’où le titre « 5th Part 1 New Day ».