Projet du budget du gouvernement pour 2020

Pour la première fois de son histoire, le parlement a adopté un budget annuel dépassant les 500 mille milliards de wons, soit environ 420 milliards de dollars. Bien qu’il y ait des risques que la croissance économique de la Corée du Sud tombe sous les 2 % cette année et qu’elle devrait rester dans une fourchette inférieure au 2 % en 2020, toute l’attention se tourne vers la question de savoir si ce budget record va fonctionner comme une pompe de relance économique tant attendue.





Pour 2020, les secteurs de l’industrie, des PME et de l’énergie devraient voir leur enveloppe augmenter de 26,4 %, la recherche et le développement de 18 % et pour le social 17,6 %. Par ailleurs, le gouvernement devrait dépenser un peu plus pour s’attaquer aux défis économiques à venir.





La clé cependant est de savoir comment utiliser ce budget pour dynamiser réellement l’économie.