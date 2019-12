Récital de violon de Sarah Chang

La violoniste Sarah Chang donnera un récital le 21 décembre au Centre d’art d’Anyang, dans la province de Gyeonggi, dans le cadre de sa tournée nationale de décembre 2019.





Sarah Chang est connue depuis son plus jeune âge. Enfant prodige du violon dès l’âge de huit ans, elle joue avec l’orchestre philharmonique de New York dirigé par Zubin Mehta et l’orchestre de Philadelphie dirigé par Riccardo Muti, puis, cinq ans plus tard, avec l’orchestre philharmonique de Berlin.





Âgée de 38 ans cette année, la musicienne fait partie des plus grands « maîtres violonistes ». Elle donne chaque année plus de 100 concerts dans le monde entier, mais elle n’organise pas beaucoup de récitals. À chaque fois qu’elle se produit seule sur scène, elle sait captiver les spectateurs présents par son interprétation à la foi énergique et délicate, ainsi que par son charisme.





Date : le 21 décembre 2019

Lieu : Centre d’art d’Anyang

Site : http://www.ayac.or.kr/