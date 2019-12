« Casse-noisette » de la compagnie Universal Ballet

A l’approche de la fin d’année, la compagnie Universal Ballet présente son répertoire classique de la saison hivernale avec « Casse-noisette ».





Sur la musique romantique de Tchaïkovski et avec des danses variées ainsi que des costumes et des décors somptueux, cette pièce féérique fascine aussi bien les enfants que les adultes.





Cette compagnie l’a jouée pour la première fois en 1986. Et depuis 34 ans, elle l’a présentée 870 fois. Il s’agit d’un record pour une compagnie de ballet au pays du Matin clair. Et elle s’est produite non seulement en Coré du Sud, mais aussi à l’étranger.





Pour rappel, l’histoire se passe la veille de Noël, lors d’un réveillon organisé chez Clara. Celle-ci reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de soldat. Pendant la nuit, par enchantement, le casse-noisette et les jouets s’animent et se battent contre les méchantes souris de la maison.





Date : du 21 au 31 décembre 2019

Lieu : Universal Art Center, Séoul

Site : www.uac.co.kr