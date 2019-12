Les mélodies pour l’hiver

Nous avons l’impression qu’il fait plus froid au début de l’hiver qu’en milieu de saison, car nous hésitons à enfiler des vêtements chauds pour nous convaincre que l’hiver est encore loin. Dans son livre « Lettres de prison », Shin Young-bok, emprisonné pendant 20 ans pour ses idées pro-démocratiques, a écrit ainsi : « On dit souvent que, pour les démunis, il est plus facile de vivre en été qu’en hiver, mais nous, les détenus, préférons plutôt l’hiver ». C’est sans doute parce que les prisonniers deviennent reconnaissants de la chaleur des autres êtres humains lorsque la température descend sous la barre du zéro degré. Et les détenus ne sont pas les seuls à être reconnaissants de la compagnie des autres en hiver. D’une manière ou d’une autre, nous apprécions tous notre famille et nos amis en cette période de l’année.





L’hiver était une saison rigoureuse pour les gens d’autrefois : tout ce qu’ils avaient à porter pour éviter le froid étaient des vêtements rembourrés de boules de coton, qui devaient peser lourd et manquaient d’acclimatation au froid par rapport aux doudounes en duvet ou synthétiques de nos jours. Imaginez aussi combien il devait être difficile pour les femmes de laver ces vêtements au bord d’un ruisseau ou d’un lac dans le passé. En hiver, il leur arrivait parfois de briser la glace pour faire la lessive.





Le froid ne pouvait pourtant pas dissuader les enfants de s’amuser. Rien ne pouvait les empêcher de monter sur des traîneaux ou de fouetter des toupies sur la rivière gelée. A l’heure du goûter, ils mangeaient des patates douces chaudes et des châtaignes grillées pour se réchauffer.





Même si la Corée du Sud n’est pas un pays de tradition chrétienne, Noël est considéré comme l’une des plus grandes fêtes de l’année. Les magasins sont décorés avec des guirlandes, des lumières scintillantes et des strass, les rues sont bondées de gens qui profitent de cette ambiance festive de la fin d’année. Mais, depuis que les autorités ont révisé la loi sur le droit d’auteur pour attribuer plus de redevances aux créateurs musicaux, les boutiques et les cafés sont nombreux à s’abstenir de diffuser des chants de Noël. La disparition de la musique de Noël a, en quelque sorte, atténué l’ambiance festive des vacances d’hiver au pays du Matin clair...





