Apprendre le coréen avec KajaCorée

Cette semaine, nous vous présentons un jeune homme altruiste qui s’est donné pour mission de faire découvrir la langue coréenne au plus grand nombre. Kévin Selleron est âgé de 28 ans et il est le créateur de KajaCorée, un site Internet qui propose des cours de coréen évolutifs.





Très actif sur le réseau social Instagram, notre invité a récemment lancé sa chaîne YouTube via laquelle il enseigne les bases du coréen dans des vidéos courtes et ludiques, qui vont droit au but.





La Corée du Sud n’était, à la base, pas son premier choix, puisqu’il avait déjà une certaine attirance pour le Japon… Mais c’est finalement au pays du Matin clair qu’il a atterri. Et il n’en est plus reparti, mettant sur pied ce grand projet qui est le sien.





Vous aussi, apprenez le coréen grâce à son site internet www.kajacoree.com ou en vous rendant sur son compte Instagram @kajacoree.