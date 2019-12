Impertinents mais Courageux (10) 먼저 가

*Dialogue de la onzième semaine

수아: 오늘 진짜 고마웠어.

Soo-a : Je te remercie vraiment pour aujourd’hui.

너 덕분에 나도 갖고 갈 추억이 생긴 것 같다.

Grâce à toi, moi aussi, j’ai de bons souvenirs que je peux emporter avec moi.

동재: 너 어디 가? 기숙사로 안 가?

Dong-jae : Tu vas où ? Tu ne rentres pas à l’internat ?

수아: 음. 어디... 잠깐 들렸다 가려고.

Soo-a : Euh. Quelque part... Je dois faire un tour.

너 먼저 가.

Tu rentres d’abord.





*Expression à retenir

먼저: adverbe, avant, d’abord, avant tout

→ 그가 나보다먼저도착했어요 il est arrivé avant moi

가다: verbe aller, s’en aller, partir, rentrer

→ 한국에 가다 aller en Corée du Sud

→ 먼저 가 rentre d’abord





*Vendredi 20 décembre

Résumé de l’histoire

Lors d’une sortie en camp, 수아 avait abandonné 연두 en pleine campagne, persuadée que c’était elle qui la menaçait avec des messages lui disant qu’elle savait tout sur l’affaire de la clé USB. Mais, en fait, c’était 김열, l’auteur de ces mots et comme il est très amoureux de 연두, il est déterminé à révéler toute l’affaire.

Dans un premier temps, 열 est allé raconter la vérité au 교장, à la directrice de l’école qui s’est trouvée, bien sûr, très embarassée et qui a convoqué la mère de 수아. Celle-ci, mise au courant, n’a montré aucune surprise. Pour elle, sa fille n’a plus rien à faire dans cet établissement. Et elle organise son départ pour les États-Unis.

Pour l’adolescente, c’est la honte. D’autant que des élèves ont réussi à découvrir la vidéo la montrant voler la clé USB de son professeur. Vidéo qui s’est retrouvée en ligne et que tous les lycéens ont pu visionner. Pour 수아, plus aucune autre issue que de partir. Mais, tout de même, sans rien dire à ses amis... Elle décide donc d’envoyer une lettre à 연두. Mais, cette lettre est plus qu’un simple au revoir. Et 연두 sait lire entre les lignes. Elle connaît bien son amie et elle a compris qu’elle n’a plus la force d’aller nulle part...









À retenir

- Aujourd’hui 오늘

- Pour de vrai, vraiment 진짜

- Être reconnaissant, être aimable, être gentil 고맙다

- Tu, toi 너

- Grâce 덕분, 덕분에

- Je, moi 나

- Aussi, également도

- Avoir, porter, éprouver가지다, 갖다 (forme abrégée)

- Le verbe aller가다

- Le suffixe 을 / ㄹ pour marquer le futur

- Un souvenir, une mémoire 추억

- La particule 이 qui marque la fonction sujet

- Avoir, acquérir 생기다

- La forme …인 것 같다 avoir l’air, sembler, paraître

- Où, quel endroit, quelque part어디

- La pension, le pensionnat, le dortoir기숙사

- La particule qui indique la direction, 로vers, pour, en direction de

- L’adverbe 안 pour construire la négation, ne pas

- Un instant, un moment 잠깐

- Explication de l’expression de la semaine 먼저 가 rentre d’abord





Répétition de l’expression de la semaine

Rentre d’abord 먼저 가