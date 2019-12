La Corée du Sud dévoile une stratégie nationale sur l’IA

ⓒKBS News

Le gouvernement sud-coréen a présenté sa nouvelle stratégie nationale consacrée à l’intelligence artificielle (IA), lors d'un conseil des ministres tenu le 17 décembre, sous la présidence du chef de l'Etat, Moon Jae-in. Celle-ci a pour objectif de créer 455 000 milliards de wons, soit environ 350 milliards d’euros, d'effets économiques d'ici 2030, grâce à l’utilisation de l’IA, et de faire passer la Corée du Sud du 30e au 10e rang en termes de qualité de vie, parmi les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).





Mardi, le ministre des Sciences et des TIC, Choi Ki-young, a organisé un briefing sur cette politique basée sur l'IA, en présence des responsables des ministères concernés, dont, notamment, ceux de l'Education et de l'Emploi. Il a rappelé qu’elle faisait suite à la vision sur l'IA, présentée par le président Moon, le 28 octobre dernier. Les détails de cette stratégie ont, avant d’être finalisés, fait l'objet de nombreuses consultations auprès des experts académiques et industriels.





Le ministre Choi a souligné que le gouvernement entendait concentrer les ressources nationales dans les domaines où la Corée du Sud peut exceller, par rapport aux principaux pays du monde, et développer une industrie de l’IA axée sur l'être humain, au-delà d'une simple stratégie industrielle. À cet effet, le gouvernement rebaptisera prochainement la Commission en charge de la quatrième révolution industrielle, la « Commission nationale pour l’intelligence artificielle ». L’État mettra en place un système de coordination interministérielle pour exécuter les missions en matière d'IA.





La stratégie nationale sur l'IA est placée sous le slogan « Pour devenir une puissance de l'IA, au-delà de la puissance des TIC ». L'objectif est donc clair : propulser la Corée du Sud au 3e rang mondial en matière de compétitivité numérique, au 10e rang en termes de qualité de vie et créer des résultats économiques de l'ordre de 350 milliards d’euros grâce à cette nouvelle technologie futuriste. Et pour l’atteindre, le gouvernement a identifié neuf sous-stratégies et 100 actions à accomplir dans trois domaines.





Premièrement, pour ce qui concerne la création d’un écosystème porté par l’IA, la priorité sera donnée au renforcement des infrastructures nécessaires et au développement des technologies de puces mémoires. En détail, l'ouverture complète des données publiques est prévue d'ici 2021, et d'importants investissements seront réalisés pour développer les puces intelligentes de prochaine génération. Ensuite, afin de faire de la Corée du Sud un pays où les citoyens maîtrisent mieux l’intelligence artificielle, le gouvernement rendra obligatoire son enseignement dans les écoles, que ce soit au primaire ou au secondaire. Enfin, dans le cadre des actions visant à créer une IA axée sur l'être humain, l'exécutif prévoit d'élargir la couverture de l'assurance sociale afin de mieux faire face aux futurs changements engendrés par la généralisation de cette innovation sur le marché du travail.