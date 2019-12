Chung Sye-kyun nommé au poste de Premier ministre

ⓒYONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in a désigné, le 17 décembre, l'ancien chef de l'Assemblée nationale, Chung Sye-kyun, comme nouveau Premier ministre. Le chef de l'État a fait cette annonce en personne, dans la salle de presse de la Cheongwadae. Selon lui, Chung est l'homme idoine pour rassembler les forces citoyennes dans un esprit d’unité et d’harmonie, mais également produire des résultats tangibles pour la vie quotidienne du peuple en matière d’économie.





C'est la première fois qu'un ancien chef du pouvoir législatif est désigné à ce poste. Moon a souligné que Chung était un expert en économie et possèdait une longue expérience et un bon sens politique. Le candidat au poste de Premier ministre est diplômé en droit à l'Université Korea, à Séoul. Il a également fait des études en gestion aux États-Unis. Puis, il a obtenu un doctorat en gestion à l'Université Kyunghee, dans la capitale sud-coréenne.





L’ex-occupant du perchoir a travaillé dans une grande entreprise sud-coréenne, où il a atteint des postes à responsabilité, avant de faire son entrée en politique en 1995, en devenant assistant du futur président de l’époque, Kim Dae-jung. Il a ensuite été ministre de l'Industrie et du Commerce sous la présidence de Roh Moo-hyun, entre 2006 et 2007. Il compte, à son actif, six mandats de député. Il a obtenu les quatre premiers mandats dans la circonscription de Jinan, dans la province de Jeolla du Sud, sa région natale, et a ensuite été élu pour deux mandats dans la circonscription de Jongno, dans le centre de Séoul. Il a aussi occupé plusieurs postes clés au sein de son parti, le Minjoo. Entre 2016 et 2018, il a assuré le rôle de président de l'Assemblée nationale.





L’économie et l’unité sont les deux mots clé de la nomination de Chung Sye-kyun. C’est surtout son expertise en matière d’économie qui a séduit le locataire de la Maison bleue. En effet, Moon Jae-in a apprécié le fait qu’il ait connu une carrière riche et réussie, aussi bien dans le monde des affaires que dans l’administration. En le désignant comme nouveau Premier ministre, le chef de l’État a réaffirmé sa volonté de mener des politiques économiques permettant d’améliorer la vie des citoyens, et ce de manière tangible, durant la seconde moitié de son mandat. En outre, en tant que président du Parlement, Chung a fait preuve de son talent de conciliation et de leadership. Moon espère que le nouveau Premier ministre conduira l’exécutif d’une main ferme et saura renforcer la coopération avec les partis d’opposition.





Pour être officiellement nommé, Chung devra passer une audition de confirmation devant les députés, qui s'annonce d’ores et déjà compliquée. Le Parti Liberté Corée (PLC), la première formation de l'opposition, affirme que le président de la République a violé le principe de séparation des pouvoirs, en désignant l'ex-chef de l’Assemblée nationale au poste de Premier ministre. Il dénonce même une « tentative dictatoriale » de la part de l'exécutif.