«reality in BLACK», 2e opus officiel de Mamamoo

Mamamoo est un groupe féminin composé de Solar, Moonbyul, Wheein et Hwasa. Après son premier mini-album « Hello » en 2014, le quartet réussit à se démarquer des autres girls band avec des performances en live irréprochables !

La chanson de leur début « Mr. Ambiguous » a été considérée comme l’une des meilleures de l’année 2014, en termes de musique k-pop. L’année suivante, Mamamoo figurait dans le top 5 des artistes de k-pop à suivre, selon le magazine Billboard.

Mamamoo, considéré comme l’un des groupes d’idoles les plus artistiques, a sorti en février 2016 son premier album « Melting », composé de 12 morceaux.

Trois ans et neuf mois plus tard, les quatre musiciennes sont de retour avec leur 2e opus officiel, « reality in Black », comportant 11 chansons dont « Destiny », dévoilée en avant-première lors de la finale de l’émission de compétition « Queendom », diffusée entre août et octobre dernier sur Mnet.