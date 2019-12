Fête du lever du soleil 2020 à Jeongdongjin

Une fête pour accueillir la nouvelle année sera organisée à Jeongdongjin, dans la province de Gangwon, le dernier jour de l’année.





Jeongdongjin est l’une des villes les plus prisées pour admirer le premier lever du soleil de l’année. Dans le « parc du sablier » sera organisée une cérémonie du « retournement du sablier ». Installé dans ce parc, cette installation géante mesure 8 m de diamètre et 3,2 m de large. Il contient 8 tonnes de sable. A la différence des sabliers ordinaires, elle est de forme ronde, ce qui symbolise à la fois l’infinité du temps et le soleil qui émerge dans la mer de l’Est.





Lors de cette fête, plusieurs événements seront proposés : feu d’artifice, concert et compétition de chant à laquelle les habitants et les visiteurs pourront participer.





Date : le 31 décembre 2019

Lieu : parc du sablier à Jeongdongjin

Site : https://www.gn.go.kr/tour/index.do