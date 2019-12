PowerfulX, une entreprise qui a réussi à combiner sport et beauté

© POWERFULX

PowerfulX a un objectif ambitieux, celui de devenir la meilleure marque mondiale de sport et de beauté. La petite société sud-coréenne sait exactement ce que les consommateurs veulent et cela se voit dans ses produits. Son produit phare est une crème de récupération musculaire, plus connue sous le nom de crème Park Chan-ho qui fait un tabac en ce moment.





Mais toute cette réussite est le fruit de l’audace de son PDG Park In-cheol. Park est en fait un preneur de risques toujours à la recherche de nouvelles opportunités, comme le montre son CV où l’on peut lire qu’il est à l’origine de la création de diverses nouvelles entreprises telles qu’une société de publicité en ligne, qui est devenue plus tard Nasmedia, le plus grand laboratoire de médias numériques du pays ou encore, la toute première plateforme de réservation de voyages sur Internet, Pandora TV qui a marqué une étape importante dans le partage de vidéos dans le pays.





Alors que la société dans laquelle avait l’opportunité de lancer ce produit, elle a refusé de le faire par peur de nouveauté. Prenant son courage à deux mains, Park a quitté son poste à responsabilité pour créer sa propre entreprise avec 50 millions de wons, un peu plus de 40 mille euros et lancer ce produit. C’est ainsi qu’a commencé l’histoire de PowerfulX.