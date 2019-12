© Getty Images Bank

La Corée du Sud est tombée profondément amoureuse du café, mais aussi des cafés. Aujourd’hui, on compte plus de 70 000 cafés ouverts dans tout le pays et le nombre d’amateurs du breuvage noir ne cesse d’augmenter, ce qui a donné naissance à de nombreux termes économiques associés au café.





L’un de ces termes est le « coffice tribe », un terme anglais que l’on pourrait traduire par la « tribu des cafés ». En fait, le mot coffice est une combinaison des mots anglais café et bureau, et les coffice tribe désignent ainsi les gens qui choisissent d’étudier ou de travailler au café. Ce phénomène est apparu alors que de plus en plus d’employés de bureau cherchent des moyens de souffler et de se libérer de leur environnement de travail stressant, et une solution est de travailler dans un café. Pour ces gens, l’ambiance cosy du café leur permet de mieux se concentrer sur leur travail en l'absence de leurs patrons et de leurs collègues. Un peu dans le même cas, de nombreux étudiants préfèrent également étudier ou faire leurs devoirs dans un café, et non plus à la bibliothèque.





Par ailleurs, outre le fait que la plupart des cafés offrent un accès Wi-Fi gratuit, les clients peuvent aussi utiliser facilement leurs appareils intelligents comme leurs ordinateurs portables ou leurs téléphones portables sans déranger les autres. A l’avenir, d’autres entreprises devraient proposer de nouveaux plans marketing pour cette nouvelle « tribu des cafés ».