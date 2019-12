Moment décisif pour la diplomatie régionale

© YONHAP News

A l'approche de la date butoir, fixée à la fin de l’année par Pyongyang, pour les négociations nucléaires avec Washington, les pays impliqués se lancent dans une série d'activités diplomatiques pour faire progresser le dossier nucléaire nord-coréen. La Corée du Sud, la Chine et le Japon se sont accordés sur la nécessité d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne et le règlement des questions en suspens par le dialogue, lors de leur sommet trilatéral tenu mardi, à Chengdu, en Chine. Pendant ce temps, le président américain Donald Trump a souligné que les Etats-Unis géreraient avec succès tout « cadeau de Noël » de la Corée du Nord, quel qu'il soit.





« Au milieu d'une impasse dans les relations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis ainsi que dans les pourparlers de dénucléarisation, le Nord a déclaré au début de ce mois avoir effectué un test important sur son site de lancement de satellites occidental. L’attitude agressive de Pyongyang devrait influencer considérablement ses relations avec Washington, les relations intercoréennes et la situation en matière de sécurité en Asie de l’Est. Le sommet tripartite impliquant la Corée du Sud, la Chine et le Japon, au début de cette semaine, est intervenu à ce moment important. Les trois pays d'Asie du Nord-Est sont tous préoccupés par l'impasse prolongée des négociations nucléaires entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, et sont d'accord sur la nécessité de faire des efforts pour reprendre les pourparlers », explique Cho Jin-gu, chercheur à l'Institut d'études de l'Extrême-Orient de l'université de Kyungnam.