Séoul et ses trésors de l’architecture moderne

Si l’on dépeint souvent Séoul comme une ville mêlant harmonieusement tradition et modernité, cela n’a pas toujours été le cas. La nécessité d’un urbanisme fonctionnel, plaçant l’automobile au cœur de la ville, et la construction massive de grands ensembles d’appartements entamée dans les années 70, ont longtemps relégué au second plan toute considération esthétique et environnementale. Néanmoins, des architectes et des urbanistes de talent ont su, petit à petit, lui donner sa prestance actuelle, après les affres de la guerre et une période d’adaptation liée à l’industrialisation éclair du pays.





ⓒ Getty Images Bank

Parmi les nombreux chefs-d’œuvre architecturaux modernes qui jalonnent la capitale sud-coréenne, « Un regard sur la Corée » vous présente quelques-uns des plus emblématiques, avec un véritable ovni pour commencer. Inaugurée en mars 2014, le Dongdaemun Design Plaza (DDP), un gigantesque temple du design et de la mode, aux allures de vaisseau spatial, est actuellement l’édifice asymétrique le plus volumineux du monde. Le Leeum Samsung Museum of Art a, quant à lui, la particularité d’être un musée deux en un, puisqu’il permet à la fois d’apprécier l'art traditionnel coréen et des œuvres contemporaines. Maria Botta, Jean Nouvel et Rem Koolhaas sont à l’origine de l’architecture exceptionnelle du Leeum, qui renferme notamment un hypnotisant escalier en colimaçon.





ⓒ YONHAP News

L’université féminine Ewha, dont les principaux bâtiments ont été élaborés par l’architecte français Dominique Perrault, est, à tous points de vue, unique. En effet, le campus s’organise autour d’une large entaille composée d’imposantes façades vitrées entre deux luxuriantes plaines de verdure. Pour finir, nous allons prendre de la hauteur avec la colossale Lotte World Tower, l'un des plus récents joyaux architecturaux de Corée du Sud. Ouvert en 2017, ce gratte-ciel, haut de 555 mètres, est actuellement le sixième plus élevé du monde.





ⓒ YONHAP News