La station de ski du col de Masik en Corée du Nord

Avant le tout premier sommet entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, à Singapour, en juin de l'année dernière, Pyongyang a apparemment insisté sur l'aide économique comme l'une des conditions des négociations. Lors d'une réunion entre le vice-président du Parti des travailleurs au pouvoir de l'époque, Kim Yong-chol, et le président américain Donald Trump, à la Maison blanche le 1er juin 2018, le responsable nord-coréen aurait mentionné le plan de son pays de créer un casino à Wonsan et d’agrandir la station de ski Masik Pass.





« Masikryong ou Masik Pass signifie littéralement ‘le col du repos du cheval’. Le col de montagne s’est vu attribué ce nom parce qu'il est si haut et accidenté que même un cheval devrait se reposer sur la colline. La Corée du Nord a commencé à y construire une station de ski en décembre 2012, à l'initiative du leader Kim Jong-un. Les travaux ont commencé parallèlement avec l'expansion de l'aéroport de Kalma, qui était autrefois un aérodrome militaire, pour devenir l'aéroport de Wonsan-Kalma, dans le but d’accueillir 1,2 million de touristes par an. Connu pour son amour du ski, le leader du Nord a ordonné à ses fonctionnaires de terminer la construction en un an, et la nouvelle station de ski a été achevée en moins d'une année ». Un éclairage de Kang Mi-jin, transfuge nord-coréenne et journaliste pour le site d’information en ligne Daily NK.