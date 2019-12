Impertinents mais Courageux (11) 잘 지내고 있어요

*Dialogue de la onzième semaine

수아의 어머니: 꼴 좋다 수업도 못 들어가고 꼭 이러고 싶니?

La mère de Soo-a : Dans quel état tu es. Tu ne peux même pas aller en classe. Tu veux vraiment faire ça ?

수아: 엄마.

Soo-a : Maman.

수아의 어머니: 속상해서 진짜.

La mère de Soo-a : Je suis vraiment contrariée.

수아: 학교에는 어쩐 일이세요?

Soo-a : Qu’est-ce qui vous amène à l’école ?

수아의 어머니: 교장 선생님 뵐 일이 있어서 왔어.

La mère de Soo-a : C’est parce que j’avais une affaire à voir avec la directrice.

수아: 엄마, 저 학교에서 되게 잘 지내고 있어요.

Soo-a : Maman, je vais très bien à l’école.

친구들하고도 좋고 공부도 잘 되고 있고요.

Avec mes amis aussi ça va et puis je travaille bien aussi.

수아의 어머니: 그래서?

La mère de Soo-a : Et alors ?





*Expression à retenir

잘: adverbe, bien

→ 잘 보여요 Je vois bien

지내다: verbe, passer son temps à, aller (bien)

→ 너 요즘 어떻게 지내? Comment vas-tu ces jours-ci ?

-고 있다: marque du présent progressif, être en train de

→ 그는 사무실에서 일을 하고 있어요 il est en train de travailler dans son bureau

→ 잘 지내고 있어요 je vais bien





*Vendredi 27 décembre

Résumé de l’histoire

권수아 avait passé l’après-midi à s’amuser avec 하동재, mais c’était après avoir envoyé une lettre à 강연두 où elle présentait ses excuses pour tout le mal qu’elle lui avait causé et elle avait laissé entendre que tout cela était terminé. Que voulait-elle donc dire par là ?





Les jeunes se sont donc tous mis à chercher 수아 en espérant qu’elle ne commette rien d’imprudent. Heureusement, tout se terminera bien grâce aux à tous ces témoignages d’amitié qui lui font réaliser qu’elle n’est pas seule. Et c’est ce qui va lui donner le courage d’affronter sa mère et de refuser de partir étudier aux États-Unis. Elle veut rester là et faire amende honorable. Mais pour cela il va falloir retourner au lycée 세빛 et faire face à tout le monde.





Les amis de 수아, heureux bien sûr, de la retrouver ne vont pas pour autant lui pardonner tout de suite et lui rendre la vie facile. Et c’est de bonne guerre. De son côté, pour éviter le renvoi, la directrice impose à 수아 des travaux d’intérêts collectifs qu’elle accomplira pendant les heures de cours pour qu’elle prenne conscience de la gravité de ses actes.





Pour la jeune fille, sa punition est méritée et elle accepte la sanction. Ce qui n’est pas le cas de sa mère qui est désespérée de voir sa fille perdre ainsi son temps précieux à des tâches inutiles qui, en plus, la rabaissent devant les autres. C’est un échec qu’elle n’arrive pas à accepter…









À retenir

- L’apparence, l’aspect, la mine 꼴

- Être bien, être bon, être en bonne santé 좋다

- Le cours, la classe 수업

- Même, aussi 도

- Adverbe de négation marquant l’impossibilité 못

- Entrer들어가다

- Absolument, sans faute, vraiment 꼭

- Être comme cela, faire ainsi 일렇다

- Vouloir, avoir envie de -고 싶다

- Maman 엄마

- Être blessé moralement, être peiné, être contrarié 속상하다

- Vraiment 진짜

- L’école 학교

- Quel 어쩐

- Une affaire, une question, un problème 일

- Le directeur, le proviseur, 교장, 교장 선생님

- La forme humble du verbe voir (보다) et rencontrer (만나다), 뵈다

- Le verbe d’existence 있다 y avoir, se trouver

- Venir 오다

- Le pronom humble je저

- Très 되게

- Explication de l’expression de la semaine 잘 지내고 있어요 je vais bien

- Un ami 친구, des amis 친구들

- Et, avec하고

- Travailler, étudier공부하다

- Devenir되다

- Et alors ? 그래서?





Répétition de l’expression de la semaine

Je vais bien 잘 지내고 있어요