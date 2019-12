Le nombre de naissances à son plus bas niveau en octobre

ⓒYONHAP News

Le nombre de nouveau-nés au mois d’octobre est tombé à son plus bas niveau jamais enregistré, alors que le nombre de morts a atteint son plus haut niveau historique. Ainsi le solde naturel s'élève à 128, avec un taux d'accroissement naturel de 0 %.





Selon les données publiées le 26 décembre par l'Institut national des statistiques (Kostat), lors du 10e mois de l’année, seuls 25 648 bébés sont nés dans le pays, enregistrant une baisse de 3,1 % en glissement annuel. Il s'agit du plus petit chiffre pour ce mois-ci, et ce depuis 1981, année où ces statistiques ont commencé à être établies. En Corée du Sud, le nombre de naissances mensuelles, en recul depuis avril 2016, soit pendant 43 mois consécutifs, bat un nouveau record de faiblesse.





En cumulé sur les dix premiers mois de 2019, le pays du Matin clair compte 257 965 naissances, en baisse de 7,5 % par rapport à la même période l'année dernière. Quant au taux de natalité brut, soit le nombre de naissances enregistrées au cours d'une année par 1 000 habitants, il s’établit à 5,9 jusqu’à octobre, le niveau le plus bas sur cette période, et ce depuis la première publication de ces statistiques mensuelles en 2000. À noter que c'est la première fois que ce taux passe sous la barre des six.





En revanche, le nombre de décès en octobre dernier a augmenté de 2 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 25 520. C'est le chiffre le plus élevé sur ce mois, depuis le début de la compilation de ces données en 1983. Le taux de mortalité brut s’élève à 5,9 décès pour 1000 habitants. De fait, le taux d'accroissement naturel est de 0 %, le niveau le plus bas jamais enregistré.





À ce rythme-là, la Corée du Sud risque, dès cette année, de passer sous la barre symbolique des 300 000 naissances par an. Autrement dit, le pays pourrait être confronté à une baisse du nombre d'habitants dès l'année prochaine. Selon les prévisions les plus pessimistes du Kostat, le nombre d'habitants en Corée du Sud pourrait atteindre 51,65 millions de personnes entre mi-2019 et mi-2020, avant de commencer à décroître.





En effet, le taux de fécondité est déjà très bas et il continue de baisser à un rythme accéléré. Entre janvier et septembre 2019, le taux de fécondité dans le pays n’était que de 0,93 enfant par femme. La Corée du Sud est le seul pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) où ce taux est passé sous le seuil de 1. Dans cette situation, certains observateurs pessimistes n’hésitent pas à évoquer l'éventualité de la disparition d'un pays ou d'un peuple.