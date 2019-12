La NSSC entérine la mise à l’arrêt définitif de Wolsong-1

ⓒKBS News

La Commission sur la sûreté et la sécurité nucléaires (NSSC) a entériné la mise à l'arrêt définitif du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Wolsong, située à Gyeongju, dans la province de Gyeongsang du Nord, à l'issue de sa réunion plénière tenue le 24 décembre. Le réacteur, actif depuis 1982, avait vu sa durée de vie être prolongée jusqu'à 2022. Mais, l’année dernière, la décision a été prise de le fermer dans les plus brefs délais.





Mardi, la NSSC s’est prononcé, par vote, pour la fermeture définitive de Wolsong-1. Parmi les sept membres présents, cinq se sont prononcés pour et deux ont voté contre. C’est en février dernier que l'opérateur des centrales nucléaires sud-coréennes (KHNP) a demandé à la NSSC une modification du plan d'opération de ce réacteur en vue de le mettre à l'arrêt une bonne fois pour toute. Lors de sa réunion, tenue le 27 septembre, la Commission a été informée par l'Institut de Sûreté Nucléaire (KINS) du résultat de son examen de cette demande d'arrêt définitif. Mais après des rencontres sur le sujet en octobre et en novembre, ses membres ne sont pas parvenus à un accord. Finalement, le 24 décembre, ils ont dû recourir à un vote pour décider l’interruption irrévocable de son activité.





Le réacteur n°1 de la centrale de Wolsong a démarré en novembre 1982 avant d’entrer en service commercial en avril 1983. Sa durée de vie, qui a déjà expiré en 2012, a été prolongée en 2015 jusqu'en 2022. La KHNP aurait investi quelques 560 milliards de wons, environ 430 millions d'euros, dans le renforcement de sa sécurité. Toutefois, en juin 2018, elle a convoqué une réunion de son conseil d'administration et a décidé de le fermer plus tôt que prévu, évoquant des raisons économiques.





La décision de la KHNP a suscité une polémique à l'Assemblée nationale. Selon certains députés, l'opérateur de centrales nucléaires aurait délibérément sous-estimé la valeur économique de Wolsong-1 en falsifiant certaines données. En septembre, le Parlement a demandé au Comité de l'audit et des inspections de procéder à son audit. La décision de la NSSC de fermer définitivement Wolsong-1 intervient alors que cet audit est toujours en cours. Cette fois-ci, l'opérateur nucléaire s'est justifié en mettant en avant des considérations liées à la sécurité.





La controverse autour de la décision de la fermeture définitive de Wolsong-1 devrait se poursuivre. Les partisans de la politique de sortie progressive du nucléaire du gouvernement sont, bien entendu, en faveur de cette décision. Tout comme les habitants de Pohang et de Gyeongju, qui ont récemment connu des tremblements de terre dans la région. Les opposants, quant à eux, pointent du doigt les coûts économiques et sociaux qu'entraînerait le démantèlement du réacteur et expriment leurs craintes concernant la stabilité, à long terme, de l'approvisionnement en énergie.