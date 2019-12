Rencontre en tête-à-tête entre Moon Jae-in et Shinzo Abe

ⓒYONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le Premier ministre japonais Shinzo Abe se sont rencontrés en tête-à-tête le 24 décembre à l'hôtel Shangri-La à Chengdu, en Chine. Les deux dirigeants sont convenus de la nécessité de régler le différend commercial entre leurs pays par la voie du dialogue. Pourtant, ils ne sont pas parvenus à proposer des solutions concrètes.





L'entretien a duré pendant 45 minutes, au lieu des 30 minutes initialement prévues. Il s'agit du sixième sommet entre les deux dirigeants. La dernière rencontre bilatérale officielle a eu lieu en septembre 2018 à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.





Face à son interlocuteur, Moon a affirmé que le Japon devait revenir, dans les meilleurs délais, à la situation antérieure au 1er juillet 2019 concernant les mesures commerciales prises à l'encontre de la Corée du Sud. Le chef de l’État a proposé d'accélérer les discussions de travail bilatérales sur ce dossier, soulignant son espoir qu’un règlement de ce problème soit possible par le dialogue entre les deux pays.





Le Premier ministre japonais a, de son côté, rappelé que les échanges à propos du contrôle des exportations entre les responsables sud-coréens et japonais, organisés pour la première fois depuis trois ans et demi, s'étaient déroulés de manière fructueuse. Abe a également proposé de résoudre le problème par le biais du dialogue entre les autorités des deux pays.





Concernant le travail forcé des Coréens mis en place par le Japon pendant la Seconde guerre mondiale, les deux dirigeants n'ont fait que constater leur divergence de vues. Pour rappel, en octobre 2018, la Cour suprême sud-coréenne avait ordonné à une compagnie nippone d'indemniser les travailleurs forcés. Lors de leur entretien, le président sud-coréen a souligné que l'exécutif ne pouvait pas intervenir dans les jugements de la Justice. De son côté, le leader japonais a réitéré sa position selon laquelle l'accord Séoul-Tokyo de 1965 avait définitivement réglé toutes les questions de réparation liées à la période coloniale. Par ailleurs, Moon et Abe ont également discuté du dossier portant sur le maintien ou non de l’accord bilatéral de partage de renseignements militaires (GSOMIA), sans toutefois proposer de calendrier précis.





Depuis que la Justice sud-coréenne a ordonné l'indemnisation des victimes du travail forcé par le Japon, les relations entre les deux pays se sont dégradées avec, notamment, les mesures de restrictions sur les exportations japonaises de produits technologiques vers la Corée du Sud, le retrait du pays du Matin clair de la « liste blanche » commerciale japonaise et le non-renouvellement du GSOMIA par Séoul. Une situation qui entraîne non seulement des dégâts économiques pour les deux pays, mais risquent aussi d'affecter la coopération sécuritaire entre Séoul et Tokyo, voire avec Washington.





Face à ce constat, les deux voisins sont convenus de la nécessité de ne pas laisser les liens bilatéraux se détériorer. Séoul a décidé de suspendre la résiliation du GSOMIA et d'interrompre son action engagées contre le Japon auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Tokyo a, pour sa part, décidé d'assouplir partiellement ses restrictions commerciales imposées contre la Corée du Sud. Le sommet Moon-Abe, qui s'est tenu dans ce contexte d'apaisement des tensions bilatérales, laisse présager un renforcement des efforts des deux nations en faveur d'un règlement des problèmes et d'une amélioration de leurs relations.