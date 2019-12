Les nouveaux groupes de k-pop s’imposent dès leurs débuts

ⓒ YONHAP News

Plusieurs jeunes pousses ont été révélées, cette année, dans le monde de la k-pop. Dès leurs débuts, certains groupes ont réussi à se faire un nom.





Chez les filles, ITZY, formé trois ans après la naissance de TWICE, prouve une fois de plus que JYP Entertainment est un empire de girls band. Un autre élément à retenir est la prouesse de ce groupe. Même s’il n’a même pas un an, sa toute première chanson, « Dalla Dalla (It’s Different) », figure dans le top 5 du classement de la chanson de l’année, selon l’enquête réalisée par KBS WORLD Radio.





Quant au boys band TOMORROW X TOGETHER, il a été surmédiatisé, avant même ses débuts, tout simplement parce qu’il appartient à la famille de BTS. Accaparant toute l’attention des fans de k-pop, TXT a été dévoilé en grande pompe en mars dernier.





Les nouveaux artistes formés par les grandes agences sont souvent soutenus par une immense communauté de fans, même s’ils sont encore stagiaires. Une fois lancés, ils jouissent naturellement d’une popularité qui monte en flèche, comme c’est le cas de TOMORROW X TOGETHER.





Le succès de TXT a été immédiat, non seulement en Corée du Sud, mais aussi à l’étranger. Lorsque son premier album est sorti en mars 2019, il s’est d’emblée classé à la 140e place du classement des albums Billboard 200, soit le meilleur résultat pour le premier album d'un groupe de k-pop.