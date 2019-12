Emission spéciale de KBS WORLD Radio « Le meilleur de la k-pop pour l’année 2019 »

Afin de connaître les meilleures chansons et artistes de k-pop de cette année, KBS WORLD Radio a mené une enquête en ligne auprès de ses auditeurs. Cette année, environ 7 800 personnes y ont participé, soit quatre fois plus qu’en 2017.

Pour connaître les grandes tendances de la k-pop, l’enquête s’est déroulée durant deux semaines, du 20 novembre au 4 décembre, sur le site web world.kbs.co.kr et l’application mobile KBS WORLD Radio.

La sélection des artistes et chansons proposés s’est basée sur nos classements du top 10, publiés chaque semaine entre janvier et octobre. Et le questionnaire s’est divisé en cinq catégories : meilleur espoir, meilleure ballade, meilleure musique dance, meilleur artiste et la chanson de l’année.

Le titre du « meilleur espoir de 2019 » est attribué à TOMORROW X TOGETHER, également appelé TXT. « How can I love the heartbreak » d’Akdong Musician est élu « meilleure ballade de 2019 ». Pour la « meilleure musique dance », « Boy With Luv » de BTS prend la tête du classement. Dans la catégorie « meilleur artiste de k-pop », c’est encore une fois le septuor qui est le grand gagnant. Et « Boy with Luv » est doublement récompensé, puisqu’il remporte également le titre de « chanson de l’année ».