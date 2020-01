Concert du Nouvel an 2020 de l’orchestre philharmonique de Séoul

Le Centre culturel Sejong proposera le 4 janvier un concert du Nouvel an 2020, donné par l’orchestre philharmonique de Séoul.





Ce sera le chef d’orchestre Chung Myung-whun qui dirigera cette formation lors de cette représentation. Cela fait désormais quatre ans qu’ils n’ont pas joué ensemble.





En effet, Chung a dirigé cet orchestre, en tant que directeur artistique, depuis 2006 et pendant dix ans. On considère que cette formation s’est alors complètement transformée, réalisant d’énormes progrès en matière de capacités d’interprétation et d’élargissement de son répertoire.





Dans ce concert, la violoniste Clara-Jumi Kang montera sur scène pour interpréter, avec l’orchestre, la « Symphonie n°1 » de Johannes Brahms et le « Concerto pour violon nᵒ1 » de Max Bruch.





Date : le 4 janvier 2020

Lieu : Centre culturel Sejong à Séoul

Site : http://www.sejongpac.or.kr