Festival de la truite à Hwacheon 2020

Le Festival de la truite à Hwacheon aura lieu du 4 au 26 janvier 2020, dans cette ville de la province de Gangwon.





Depuis sa première édition, en 2003, cet événement attire chaque année plus d’un million de visiteurs.





Pour la pêche à la truite sur glace, les organisateurs ont perforé 12 000 trous sur la rivière gelée Hwacheoncheon. Les eaux limpides d’une profondeur de 2 m permettent d’apercevoir les poissons qui nagent sous la glace. De plus, durant cette fête, une ou deux tonnes de truites seront déversées tous les jours dans la rivière, ce qui permettra à tous les pêcheurs, même les plus novices, d’attraper au moins un ou deux poissons.





A part la pêche, les visiteurs pourront pratiquer d’autres activités hivernales telles que le bobsleigh et la luge sur neige, du football et du curling sur glace, etc.





Date : du 4 au 26 janvier 2020

Lieu : Hwacheon dans la province de Gangwon

Site : http://www.narafestival.com