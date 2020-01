Festival de la neige de Daegwallyeong 2020

Le Festival de la neige de Daegwallyeong se déroulera du 10 au 19 janvier à Pyeongchang, dans la province de Gangwon. Daegwallyeong, situé à 700 mètres d’altitude, est l’un des cols du massif montagneux Taebaeksanmaek.





Cette manifestation a vu le jour en 1993. Conduisant les visiteurs dans un monde fantastique et romantique, décoré de neige et de glace, elle s’est imposée comme la fête hivernale représentative de Pyeongchang. Au cours du festival, des sculptures de neige et de glace seront exposées.





Les visiteurs pourront participer à plusieurs événements comme de la luge, un marathon torse nu et de l’équitation sur neige. Ils pourront également assister à divers concerts et spectacles.





Date : du 10 au 19 janvier 2020

Lieu : aux alentours de la rivière Songcheon à Pyeongchang

Site : http://www.snowfestival.net/