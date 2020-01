© YONHAP News

En Corée du Nord, il n’y a qu’un seul parti politique, contrairement à la plupart des autres pays du monde qui ont adopté des systèmes multipartites. Bien sûr, il y a quelques partis mineurs dans le royaume ermite, comme le Parti social-démocrate coréen, mais en réalité ils sont subordonnés au Parti des travailleurs, qui est donc le parti au pouvoir au nord du 38e parallèle.





Créé en 1945 dans le but de bâtir une société communiste, le Parti des travailleurs est le principal organisme politique du régime communiste. Après d’importantes purges des forces d’opposition de Kim Il-sung telles que la faction dirigée par Pak Hon-yong et celle de Yanan composée de communistes prochinois, le parti est devenu un organe politique au service personnel de Kim Il-sung, et plus tard son fils et son petit-fils, alors que sa fonction principale de base était de représenter une classe sociale particulière.