Impertinents mais Courageux (12) 걱정 마

*Dialogue de la onzième semaine

수아의 어머니: 걱정 마. 엄마가 그렇게 쉽게 무너질 사람으로 보이니?

La mère de Soo-a : Ne t’inquiète pas. Ta maman a l’air d’être une personne

qui se fait battre comme ça facilement ?

수아: 아 그렇지만 여론도 너무 안 좋고

Soo-a : Ah, mais j’ai entendu que l’opinion publique n’est pas très bonne

교육청 검사 결과도 안 좋다고 들었어요.

et que les résultats du rectorat ne sont pas bons non plus.

수아의 어머니: 엄마가 다 알아서 할 테니까 넌 아무 걱정 하지 마.

La mère de Soo-a : Maman s’occupe de tout, donc toi, ne t’inquiète de rien.





*Expression à retenir

걱정: nom, une inquiétude, un souci, une préoccupation

→ 아무 걱정이 없다 N’avoir aucun souci

말다: verbe auxiliaire de négation pour l’impératif, ne pas

→ 들어가지 마세요 N’entrez pas

→ 걱정 마 Ne t’inquiète pas





*Vendredi 3 janvier

Résumé de l’histoire

Depuis que 권수아 est retournée au lycée Sébit, les répétitions de cheerleading pour la compétition régionale ont repris. Pourtant, plusieurs parents d’élèves sont toujours fâchés après avoir appris que tout cela était simplement organisé pour compléter le dossier de 수아 pour qu’elle ait davantage de chances d’intégrer une des meilleures universités. Et ce mécontentement a poussé la directrice à annuler la participation des jeunes à la compétition.

À cela, s’est rajouté le renvoi du professeur 양태범 qui avait fourni au rectorat des informations sur le lycée concernant des pots de vin versés par certains parents d’élèves en échange de services rendus par la proviseure, la 교장선생님. Pour les élèves, c’est un choc de voir partir le professeur 양, celui qui les protégeait le plus.

Quant à la relation entre 강연두 et 김열, ça y est, les deux jeunes sortent ensemble, mais cela ne s’est pas passé sans peine. En effet, 서하준 a avoué ses sentiments pour 연두 trop malheureux de voir son meilleur ami lui prendre la fille que lui aussi, il aime. Heureusement, tout se terminera bien et les jeunes, avec l’aide de leur instructrice 남정아, finiront par participer à la compétition de cheerleading et cela devant la présence de 양태범선생. Tout est bien qui finit bien.









R é vision des expressions des semaines 8 à 11

애쓰셨네요 vous vous êtes donné du mal, 의리가 있어 tu es loyal, 먼저 가 rentre d’abord, 잘 지내고 있어요 je vais bien





À retenir

- Explication de l’expression de la semaine 걱정 마 ne t’inquiète pas

- Maman 엄마

- La particule 가 qui marque la fonction sujet

- Si, tellement, aussi 그렇게

- Facilement, aisément쉽게

- Se faire battre 무너지다

- Une personne 사람

- Paraître, avoir l’air, sembler 보이다

- Le suffixe de terminaison familière du mode interrogatif -니

- Mais 그렇지만

- L’opinion, la vox populi 여론

- Même, aussi, non plus도

- Trop 너무

- Adverbe de négation 안, ne pas

- Être bien, être bon 좋다

- Le rectorat 교육청

- L’inspection, la vérification검사

- Le résultat 결과

- Le suffixe qui marque le discours indirect -다고 on dit que, j’ai entendu dire que

- Entendre, écouter 듣다

- Tout, toute, tous 다

- Savoir, connaître 알다

- Tu 넌 (forme abrégée de 너-는) en fonction sujet

- Aucun, nul, rien아무





Répétition de l’expression de la semaine

Ne t’inquiète pas 걱정 마