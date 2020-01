Le gouvernement dévoile sa politique sur la 5G

ⓒYONHAP News

Le ministère des Sciences et des TIC a présenté les orientations de sa politique visant à promouvoir les services liés au réseau de télécommunication de cinquième génération, plus communément appelé « 5G ».





L’exécutif prévoit tout d’abord de renforcer un certain nombre de mesures avantageuses en termes de fiscalité pour les investissements dans ce nouveau réseau. Il s’agit par exemple de faire passer le niveau de déduction fiscale de 1 à 2 %, cette année, à Séoul et dans la région métropolitaine, et d’assouplir la taxe annuelle sur les licences des nouvelles antennes-relais versée aux collectivités locales.





Ensuite, le gouvernement compte élargir les dépenses dans l’industrie des contenus. Le « projet XR+α » en sera le plus représentatif. XR renvoie aux réalités virtuelle (RV), augmentée (RA) et mixe (RM). Ce projet consiste par conséquent à marier les contenus de réalité immersive aux services publics, aux industries ainsi qu’aux secteurs scientifique et technologique. Une aide publique montée en coopération avec la compagnie d’assurance pour le commerce extérieur, K-sure, permettra d’aider également les entreprises de la 5G à exporter leurs produits et ainsi conquérir les marchés étrangers. Il s’agira enfin de développer les technologies holographiques, de produire des équipements et composants de la 5G « made in Korea » et de mettre au point des technologies fondamentales pour les véhicules volants sans pilote.





Pour rappel, la Corée du Sud est devenue le premier pays au monde à commercialiser cette nouvelle génération de communication mobile, le 3 avril dernier. Le nombre des abonnés aux smartphones proposant une connexion 5G a atteint 4,49 millions au mois de décembre. Son taux de croissance a explosé en mai, avec +188 %, mais il a ensuite reculé, pour finalement se stabiliser à 9,3 % en novembre. Ces chiffres laissent penser que le pays maîtrise bien cette technologie, décisive pour les infrastructures de la quatrième révolution industrielle.





Selon le cabinet d’études de marché Strategy Analytics, Samsung Electronics est arrivé en tête, avec 74,2 % du marché mondial des smartphones 5G au troisième trimestre. Et d’après la société d’analyse de marché IHS, il occupe la deuxième place, avec 23,3 %, en ce qui concerne les équipements 5G, derrière le fabricant chinois Huawei, à 30 %. Le géant de l’électronique et ses concurrents sud-coréens devraient renforcer leur position cette année.