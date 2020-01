Des kakis, de la glace, des pêcheurs et de la nage…c’est janvier en Corée !

En janvier, en Corée du Sud, on attend les chutes de neige avec impatience ! Et pour cause, le pays propose des dizaines de festivals où la neige et la glace sont mises en avant, à travers de nombreuses activités que l’on va découvrir tout au long de ce numéro !





© visitkorea

Un café igloo, des fontaines glacées, des toboggans de neige, des sculptures et des statuts de glace, du patinage, de la luge, des auto-tamponneuses sur neige, des arbres et des fleurs gelés, une cascade de glace… la liste est interminable tant les festivaliers font preuve d’imagination chaque année.





© visitkorea

En janvier, dans les terres, lorsque l’eau des lacs et des rivières est totalement gelée, c’est le bon moment pour partir vivre une expérience inoubliable : la pêche sur glace. Là encore, les festivals sont nombreux et proposent des activités, aussi bien pour les petits que pour les grands. Vous reviendrez avec, certes, les bouts des doigts gelés, mais des souvenirs exceptionnels et le ventre bien rempli des poissons que vous aurez attrapés.





© visitkorea

Connaissez-vous le kaki, ce fruit si emblématique de l’hiver coréen ? Nous vous invitons à en savoir plus à son sujet avant de terminer par un événement qui vous laissera bouche bée : la baignade en pleine mer au cœur du mois de janvier !





© visitkorea