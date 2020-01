Quelles stars brilleront lors de l’année du rat ?

ⓒ YONHAP News

L’année 2020 est placée sous le signe du rat de métal. Les natifs du rat sont considérés comme perfectionnistes, surtout lorsqu’il s’agit de leur apparence. Ils sont également les plus observateurs du monde qui les entoure.





Ceux qui sont nés en 1996 sont du signe du rat, selon le zodiaque orientale. Parmi les stars de k-pop, on peut citer Kang Daniel, ancien membre de Wanna One, Se-jung de Gugudan et Joy de Red Velvet.





Se-jung et Kang Daniel ont un point commun. Ils se sont fait connaître du grand public grâce à l’émission sous forme de compétition, « Produce 101 ». Arrivant, respectivement, à la 2e et à la 1ère place de la saison 1 et de la saison 2, les deux artistes ont lancé leur carrière musicale avec succès.





Quant à Joy, elle mène activement ses activités de chanteuse, actrice et animatrice.