SuperM ira à la rencontre de ses fans à Paris et à Londres

Voici une excellente nouvelle pour tous nos auditeurs qui nous suivent depuis l’Europe ! Après sa tournée en Amérique du Nord, SuperM partira le mois prochain en direction du vieux continent. Ce super-groupe de k-pop se produira en concert le 26 février à Paris et le 28 février à Londres.





Formé il y a à peine cinq mois, en partenariat entre SM Entertainment et Capitol Music, SuperM est en tournée aux Etats-Unis depuis novembre 2019. Le boys band, composé de Tae-min de SHINee, de Baek-hyun et Kai d'EXO, de Tae-yong et Mark de NCT, et de Ten et Lucas de WayV, débarquera au début du mois prochain à Vancouver.