Nana donnera la réplique à des vedettes de la hallyu

Im Jin-a, plus connu sous son nom de scène Nana, a décroché un premier rôle pour le prochain long métrage de Yoon Jong-suk.





L’ex-membre du girls band After School donnera la réplique au célèbre acteur So Ji-sub et à l’actrice Kim Yun-jin, connue pour avoir joué le rôle de Sun, dans la série américaine « Lost ».





Reconvertie en actrice avec le drama « Good Wife », diffusé en 2016 sur tvN, Nana s’est lancée l’année suivante dans le cinéma avec « The Swindlers ».





Son deuxième projet cinématographique attire une grande attention, d’autant plus qu’il sera produit par Realize Pictures, connu pour les deux volumes de « Along with the Gods », qui ont chacun réalisé plus de 10 millions d’entrées au pays du Matin clair.