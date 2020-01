La Thaïlande entre en guerre contre les déchets plastiques

ⓒ Getty Images Bank

La Thaïlande cherche à réduire l’utilisation des sacs plastiques. La plupart des grandes surfaces et des superettes n’offrent plus de sacs jetables depuis le Nouvel an. Certains consommateurs ont utilisé des objets ingénieux comme des paniers en bambou, des seaux ou encore de grandes casseroles, et ont publié ces photos sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser les citoyens.





Autre dispositif : le gouvernement a collaboré avec huit chaînes de télévision pour que celles-ci ne diffusent pas de scènes comportant des emballages plastiques ou floutent tout simplement leurs images.





Mais il est difficile de savoir si ces efforts porteront bien leurs fruits. Car les classes populaires ont l’habitude d’acheter des plats emballés dans des sacs plastiques sur les marchés traditionnels ou auprès des marchands ambulants. Ces endroits produisent la moitié de ces déchets dans ce pays d’Asie du Sud-est.