Twigfarm, un service de traduction personnalisés basés sur une IA

La société Twigfarm a vu le jour février 2016. « Twig » indique les gens et les idées. Le nom de l’entreprise signifie donc une ferme où les gens et les nouvelles idées poussent bien sur un sol riche, à savoir la haute technologie.

L’entreprise Twigfarm est une entreprise de traduction très particulière car elle cherche à utiliser les technologies de l’information pour faire marcher de nouvelles idées. C’est d’ailleurs cette philosophie qui l’a conduite au développement d’une solution de traduction basée sur une intelligence artificielle. Pour être plus précis, Twigfarm intègre la traduction automatique de neurones avec des traducteurs professionnels. Et cette combinaison homme-machine s’est avérée efficace pour proposer des traductions très précises et rapides et surmonter les barrières de la langue.





